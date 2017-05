Dès 18h, RMC propose une soirée spéciale Juventus - Monaco.

Ce mardi, RMC propose une soirée spéciale « 100% foot » dès 18h jusqu’à minuit à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions opposant la Juventus de Turin à l’AS Monaco.

Dès 18h dans « Team Duga » : Christophe Dugarry, Jean-Louis Tourre et Eric Di Meco reviendront sur ces deux équipes et les enjeux du match à quelques heures du coup d’envoi.

De 20h à 20h45 dans « Manu & Coach » avec Emmanuel Petit, Rolland Courbis et Gilbert Brisbois. : les compositions des équipes avec Jean Rességuié.

Dès 20h45 dans l’« Intégrale Foot » : Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen donneront le coup d’envoi de la rencontre commentée par Jean Rességuié et Yann Pécheral.

Dès 23h dans l’ « After Foot », avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jérôme Rothen : bilan du match et les premières réactions des joueurs.