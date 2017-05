Dès ce dimanche, francetvsport propose le « Smart Replay » pour Roland-Garros.

Dès ce dimanche, France Télévisions et la Fédération française de Tennis (FFT) s’associent pour faire [re]vivre le meilleur des matches de l’édition 2017 de Roland-Garros.

Les amateurs de tennis pourront revoir, sur le site francetvsport (qui propose par ailleurs notamment l’accès au direct de l’intégralité des matches du Tournoi), des matches condensés aux formats totalement inédits.

Cette offre vidéo, baptisée « Smart Replay », conçue par la start-up parisienne MOJJO, intègre un algorithme qui supprime automatiquement les temps morts des matches et les résume en formats de 3, 5 ou 10 minutes.

Le « Smart Replay » propose à l’internaute de choisir entre 3 durées de résumés, en fonction du match. La technologie utilisée permet de réduire et de condenser les matches à partir des directs commentés de France Télévisions. Le public prend ainsi la main sur ce qu’il veut voir ou revoir des matches disputés tout au long de la journée ! D’autant que le suspense et l’émotion restent intacts, puisqu’aucun score n’est affiché sur la page « Smart Replay ».

Rendez-vous dès ce 28 mai sur le site francetvsport pour découvrir, chaque jour, les résumés en « Smart Replay » de tous les matches disputés sur les courts Philippe-Chatrier et Suzanne-Lenglen.

La technologie de la start-up MOJJO est unique au monde. A partir de la vidéo d’une seule caméra, les algorithmes détectent la balle, les lignes et les joueurs, et sont alors capables de comprendre tout ce qu’il se passe dans un match. Les temps morts sont supprimés et les résumés sont réalisés automatiquement en sélectionnant les points les plus spectaculaires en plus des échanges qui transcrivent l’histoire de la rencontre. Enfin, l’ambiance du stade est conservée et les commentaires du direct ne sont pas coupés, afin de conserver l’émotion de la rencontre.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France Télévisions.