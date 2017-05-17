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Publié par Pascal 17/05 6h37

Dès ce mercredi soir : 12 jours, 12 palmes d'or sur Canal+ Cinéma.

Dès ce mercredi, durant les douze jours du 70e festival de Cannes, programmation spéciale  sur Canal+ Cinéma avec 12 palmes d'or !

 

Ce mercredi 17 mai à 20H50

PULP FICTION

Film de Quentin Tarantino avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman

Cannes 1994

 

Jeudi 18 mai à 20H50

ONCLE BOONMEE, CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES VIES ANTÉRIEURES

Drame de Apichatpong Weerasethakul avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee

Cannes 2010

 

Vendredi 19 mai à 20H50

LE PIANISTE

Drame de Roman Polanski avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox

Cannes 2002

 

Samedi 20 mai à 20H50

LA CHAMBRE DU FILS

Drame de Nanni Moretti avec Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca

Cannes 2001

 

Dimanche 21 mai à 20H50

PARIS, TEXAS 

Drame de Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson

Cannes 1984

 

Lundi 22 mai à 20H50 UNDERGROUND

Comédie dramatique d'Emir Kusturica avec Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic

Cannes 1995

 

Mardi 23 mai à 20H50

LE VENT SE LÈVE

Drame de Ken Loach avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham

Cannes 2006

 

Mercredi 24 mai à 20H50

THE TREE OF LIFE

Drame de Terrence Malick avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain

Cannes 2011

 

Jeudi 25 mai à 20H50

SAILOR ET LULA

Comédie dramatique de David Lynch avec Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe

Cannes 1990

 

Vendredi 26 mai à 20H50

LA LEÇON DE PIANO

Drame de Jane Campion avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill

Cannes 1993

 

Samedi 27 mai à 20H50

L’ENFANT

Drame de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard

Cannes 2005

 

Dimanche 28 mai à 20H50

4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS

Drame de Cristian Mungiu avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov

Cannes 2007

 

#Canal+

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