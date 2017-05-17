Dès ce mercredi soir : 12 jours, 12 palmes d'or sur Canal+ Cinéma.
Dès ce mercredi, durant les douze jours du 70e festival de Cannes, programmation spéciale sur Canal+ Cinéma avec 12 palmes d'or !
Ce mercredi 17 mai à 20H50
PULP FICTION
Film de Quentin Tarantino avec John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman
Cannes 1994
Jeudi 18 mai à 20H50
ONCLE BOONMEE, CELUI QUI SE SOUVIENT DE SES VIES ANTÉRIEURES
Drame de Apichatpong Weerasethakul avec Thanapat Saisaymar, Jenjira Pongpas, Sakda Kaewbuadee
Cannes 2010
Vendredi 19 mai à 20H50
LE PIANISTE
Drame de Roman Polanski avec Adrien Brody, Thomas Kretschmann, Emilia Fox
Cannes 2002
Samedi 20 mai à 20H50
LA CHAMBRE DU FILS
Drame de Nanni Moretti avec Nanni Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca
Cannes 2001
Dimanche 21 mai à 20H50
PARIS, TEXAS
Drame de Wim Wenders avec Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson
Cannes 1984
Lundi 22 mai à 20H50 UNDERGROUND
Comédie dramatique d'Emir Kusturica avec Miki Manojlović, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic
Cannes 1995
Mardi 23 mai à 20H50
LE VENT SE LÈVE
Drame de Ken Loach avec Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham
Cannes 2006
Mercredi 24 mai à 20H50
THE TREE OF LIFE
Drame de Terrence Malick avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain
Cannes 2011
Jeudi 25 mai à 20H50
SAILOR ET LULA
Comédie dramatique de David Lynch avec Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe
Cannes 1990
Vendredi 26 mai à 20H50
LA LEÇON DE PIANO
Drame de Jane Campion avec Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill
Cannes 1993
Samedi 27 mai à 20H50
L’ENFANT
Drame de Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne avec Jérémie Renier, Déborah François, Jérémie Segard
Cannes 2005
Dimanche 28 mai à 20H50
4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS
Drame de Cristian Mungiu avec Anamaria Marinca, Laura Vasiliu, Vlad Ivanov
Cannes 2007