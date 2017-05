Très belles performances jeudi 4 mai pour C à vous et Quotidien en avant-soirée.

Les parties principales de ces rendez-vous obtiennent respectivement 7.8% et 6.5% de part d'audience, sur France 5 et sur TMC. 1.39 et 1.55 million de fidèles.

Touche pas à mon poste se "contente" d'1.35 million de téléspectateurs.