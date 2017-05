Dimanche Pulvar, avec Audrey Pulvar...sans invité politique jusqu'à nouvel ordre !

Dès ce 14 mai, Dimanche Pulvar, avec Audrey Pulvar, de 18 à 20 heures sur CNews. Une nouvelle émission dans laquelle "les idées nouvelles prennent le pouvoir"...

Pour mieux comprendre notre monde en reconstruction, la journaliste recevra des sociologues , philosophes, chercheurs, économistes.

Interrogée dans Le Parisien ce jour, Audrey Pulvar révèle qu'elle ne pourra pas recevoir d'invité politique. Et ce, suite à sa prise de position contre le Front National.

Après l’avoir écartée de l’antenne, la direction de CNews ne souhaite plus qu'elle en reçoive. C’est la décision de la direction, jusqu’à nouvel ordre, dit-elle. "On est tombés d’accord sur notre désaccord, mais on a trouvé cette solution.(...) Pareil pour les éditions spéciales, je ne pourrai plus en faire. Je voulais couvrir la passation des pouvoirs ce dimanche, mais ce n’est pas possible. En signant cette pétition, je savais qu’il y aurait des conséquences, pas forcément agréables. Et en même temps, la direction m’a proposé une déclinaison le samedi, avec un « Samedi Pulvar », plus culturel et sociétal".

Crédit photo © Xavier Lahache.