Dirigeables, les géants du ciel : soirée spéciale ce mardi sur RMC Découverte.

En première partie de soirée, ZEPPELIN, RETOUR VERS LE FUTUR

Film de Pierre Belet.

Tout juste 80 ans après l’incendie qui a entraîné la perte du mythique Zeppelin Hindenburg, le 6 mai 1937, et après plusieurs décennies d’oubli, la légende des dirigeables s’offre un nouveau chapitre où se combinent puissance, écologie et nouvelles technologies. Par le passé, les dirigeables étaient essentiellement destinés à promener une clientèle aisée entre l’Europe et les Etats-Unis. Leurs fonctions se sont aujourd'hui diversifiées (surveillance des côtes ou des frontières, transport d’hôpitaux entiers pour des organisations humanitaires, mesure de la radioactivité au-dessus des villes, tourisme de luxe...).

A 21h50, LA MINUTE DE VERITE : LE HINDENBURG.

Le 4 mars 1937, le dirigeable allemand Hindenburg, la plus grande machine volante du monde construite par la société Zeppelin, effectue son premier voyage jusqu'aux Etats Unis avec 97 personnes à son bord, achevant ainsi son premier vol transatlantique couronné de succès. L'appareil, fierté du régime nazi fait figure de référence en matière de technologie et de voyage de luxe. Quelques instants avant l'atterrissage, 2 mois après son envol, l'aéronef civil sombre à l'aéroport de Lakehurst, dans le New Jersey lors d'un incendie. Un expert en catastrophe aérienne va tenter de comprendre ce qui est vraiment arrivé au Hindenburg.