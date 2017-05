Document consacré aux femmes SDF le 29 mai sur Numéro 23.

Document de 90 minutes diffusé lundi 29 mai en première partie de soirée sur la chaîne Numéro 23. Réalisé par Laetitia Pongi. Production : TV Presse.

En France, deux SDF sur cinq sont des femmes. Elles seraient 30 000 dans l’hexagone dont 7 000 à Paris. Licenciement, expulsion, rupture familiale, les raisons qui les ont conduites à la rue sont multiples.

Mais pour toutes, le constat est le même : dans la rue, il faut apprendre à se débrouiller seule. Qu’elles errent dans des gares, aillent de squat en squat, se cachent dans des parkings, cherchent un moyen de se laver… Les femmes dans la rue sont bien plus vulnérables que les hommes. Violence, solitude, leur quotidien est un véritable calvaire.

Pendant des semaines, certaines d’entre elles ont accepté que les caméras du magazine «Révélations» les suivent dans leur vie faite de routine et de galère. Comme Barkissou, une étudiante sans foyer, ou encore Nadia, qui dort chaque nuit dans une tente avec ses chiens. Rencontre également avec Elina, qui après des années de galère a réussi à retrouver un toit et une vie plus sereine.

En fin d’émission, Yasmine Oughlis recevra Ian Brossat, adjoint à la maire de Paris, chargé du logement et des centres d’hébergement.