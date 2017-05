Dossier spécial salaires du Top 14 vendredi dans L'Équipe : 6 Unes différentes.

Demain, vendredi 19 mai, le quotidien L’Équipe dévoile les salaires du Top 14 sur 10 pages. À cette occasion, le quotidien proposera 6 Unes différentes à ses lecteurs !

Demain et samedi, Toulon, Castres, Montpellier et le Racing 92 lutteront pour rejoindre La Rochelle et Clermont en demi-finales du Top 14. Dans son édition de vendredi, L’Équipe dévoile les salaires de ces 6 clubs, joueurs et entraîneurs, mais également le Top 25 de l’élite, le tout analysé et décrypté par la rédaction rugby.

À lire également, un entretien de Mohed Altrad, président du Montpellier Hérault Rugby, sur la politique salariale du club.