A 22h40 ce vendredi sur France 3, Drôle d'endroit pour une rencontre spécial Serge Gainsbourg et Jane Birkin.

Ali Baddou accueille Jane Birkin pour un entretien au long cours.

Après quelques années de silence, la plus britannique de nos chanteuses est en pleine tournée mondiale avec l’album « Birkin - Gainsbourg le symphonique », reprise des chansons de son pygmalion accompagnée d’une soixantaine de musiciens. Un album hommage à celui qui vénérait les compositeurs classiques, au point d’en utiliser souvent dans ses morceaux.

Jane Birkin a formé avec Serge Gainsbourg l’un des couples les plus iconiques du XXe siècle. Séparés en 1980, après 12 ans de vie commune, Jane Birkin est restée unique dans le cœur et l’œuvre de L’Homme à tête de chou. Il lui écrira de nombreux albums et ne cessera de lui clamer son admiration par médias interposés. Car Jane B. ne s’est jamais contentée de la place de muse. Elle a su construire une œuvre artistique singulière et dense.

Chanteuse, auteur, actrice, réalisatrice, femme engagée, inspiratrice de mode, elle est aujourd’hui connue partout dans le monde. Son nom évoque un style, underground et populaire, cash et pudique.

Dans un lieu évocateur, Ali Baddou s’entretiendra avec cette légende vivante autour du répertoire de Serge Gainsbourg, de leur relation, mais aussi de cette époque révolue, de ses inspirations classiques.

Crédit photo © Bernard Lipnitzki - Roger-Viollet