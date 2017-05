Du 30 mai au 11 juin, Bibliothèques sans frontières collecte vos livres dans les magasins Fnac.

Donnez une seconde vie à vos livres en soutenant Bibliothèques sans frontières.

Vos étagères débordent de livres mais vous ne pouvez pas vous résoudre à les jeter ? Vous aimeriez partager votre dernier coup de coeur littéraire avec quelqu’un qui n’a pas les moyens d’acheter un livre ? Rendez-vous dans tous les magasins Fnac de France du 30 mai au 11 juin 2017 !

En déposant vos livres, CD et DVD, vous soutenez BSF et contribuez à améliorer l’accès à l’information, à l’éducation et à la culture des plus vulnérables.

Vos livres seront utilisés pour créer des espaces bibliothèques en France et à l'étranger, dans des centres sociaux et des lieux d’hébergement pour les publics en grande précarité.