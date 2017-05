Suite à la nomination d'Edouard Philippe Premier Ministre, France 3 bouleverse ses programmes, mardi 16 mai à 23h10, en diffusant le documentaire "Edouard mon pote de droite" de Laurent Cibien.

Pendant 3 mois, le réalisateur l'a suivi dans sa conquête du pouvoir en montrant les coulisses d'une élection, sans filtre, ni tabou. Le documentaire que France 3 propose de revoir, "Edouard mon pote de droite", raconte la face cachée de la campagne d'Edouard Philippe, lors de sa campagne électorale pour conserver son siège à la mairie du Havre en 2014. Edouard Philippe est en campagne pour conserver son siège de maire du Havre. A 43 ans, est déjà un professionnel aguerri de la politique : il a appris auprès d’Alain Juppé, dont il est l’un des fidèles. Durant de long mois, de l’annonce de sa candidature aux résultats, je l’observe, non seulement dans son action publique, mais aussi dans les coulisses : lorsqu’il constitue sa liste, parle stratégie à ses colistiers. Dans l’intimité de son grand bureau de maire, nos conversations portent sur son désir de pouvoir, sur l’essence même de ce qui constitue, à ses yeux, le pouvoir. Edouard a beau être de droite, et moi ancré à gauche, c’est un vieux pote de lycée, qui s'exprime devant la caméra avec beaucoup de sincérité et sans langue de bois.

Par conséquent, « Le divan de Marc-Olivier Fogiel » consacré à Christine Angot est déprogrammé et reporté à une date ultérieure. La suite des programmes demeure inchangée.