Éloquence à l'Assemblée avec JoeyStarr le 4 juin sur France Ô.

Dimanche 4 juin à un horaire tardif, 23h35, France Ô programme le spectacle Éloquence à l’Assemblée, de Pierre Grillet et Jérémie Lippmann.

Jérémie Lippmann met en scène JoeyStarr dans un monologue constitué d’extraits des grands discours de l’Assemblée nationale. De Victor Hugo à Aimé Césaire, en passant par Jean Jaurès et Simone Veil : une histoire d'éloquence, une histoire de la France…

"Les discours prononcés à l’Assemblée nationale sont faits pour être entendus. Il faut entendre Robespierre. Il faut entendre Hugo. Il faut entendre Lamartine, l’abbé Grégoire et Aimé Césaire. Écrivains, révolutionnaires, aventuriers ou chefs de guerre, ce sont de grandes plumes à voix haute. Il fallait une voix, il fallait un cœur à la hauteur, pour prononcer ces mots. JoeyStarr s’est accaparé ces textes d’hommes et de femmes courageux. Il nous les restitue avec une force et une émotion qui bouleversent. On entend le peuple gronder dans sa gorge..." Jérémie Lippmann