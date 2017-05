Enquête inédite sur le culte de La Santa Muerte (« la sainte mort ») ce soir sur France Ô.

Documentaire inédit réalisé par Pierre-Paul Puljiz, co-écrit par Déborah Chiarella et Andres Peyrot, diffusé ce mercredi à 21h50 sur France Ô.

Sainte protectrice des narcotrafiquants, des voleurs à la tire, des marchands ambulants et des prisonniers, ange gardien des chauffeurs de taxi et des mères de famille, la Santa Muerte (« la sainte mort ») est la divinité d’un culte dont la pratique est de plus en plus importante au sein de la société mexicaine et des communautés hispaniques immigrées aux États-Unis.

Plongée au cœur de Tépito, le quartier rebelle de Mexico City, à la rencontre des adeptes de ce culte sulfureux et controversé.

"La Santa Muerte est en pleine expansion et commence même à séduire les classes moyennes ou les stars du hip-hop au Mexique… Ayant connu un essor spectaculaire au cours de ces vingt dernières années, elle compte aujourd’hui plus de deux millions de fidèles, dont un million dans la capitale mexicaine. Représentée par un squelette, parfois de taille humaine, vêtue de longues tuniques de satin et coiffée d’une couronne d’or, elle est considérée par beaucoup comme une sainte protectrice et l’ultime refuge pour échapper à une réalité extrêmement dure et violente. Ce documentaire vise à comprendre les origines de ce culte national dans un pays aussi paradoxal que le Mexique où l’influence du narcotrafic est phénoménale."