Sous forme de viande hachée, de la côte de bœuf au barbecue en passant par la charcuterie à l'apéritif… c'est l'un des aliments préférés des Français : la viande. Pourtant aujourd'hui, notre bon vieux steak n'est pas dans son assiette !

Il y a bien sûr ces images filmées par des militants qui dénoncent certaines mauvaises pratiques dans nos abattoirs, des scandales sanitaires qui font régulièrement la une des journaux depuis 20 ans. Et récemment, plusieurs études scientifiques alarmantes : des ingrédients présents dans la charcuterie et certains plats cuisinés pourraient se révéler nocifs pour notre santé.

Résultat : aujourd'hui 2 millions de personnes ont supprimé la viande de leur alimentation et un français sur 10 se dit prêt à ne plus en consommer. Certains vont encore plus loin en adoptant un régime alimentaire extrême, à la mode : le veganisme.

Pour s'adapter à ce nouveau marché les industriels ont créés de nouveaux produits très surprenants, comme de la viande sans viande. Mais vous allez découvrir que manger "vegan" n'est pas forcément meilleur pour notre santé et celle de nos enfants.

Il y a aussi la viande contenue dans les plats préparés, vendus sur les marchés ou servie dans les restaurants. Est-elle suffisamment contrôlée par les services d'hygiène ? Qu'y-a-t-il vraiment dans nos assiettes ?

Enquête sur les nouveaux scandales de la viande mercredi 31 mai à 21 heures (et des poussières...) sur TMC. Présenté par Carole Rousseau.

Crédit photo © Julien Cauvin.