Entretien avec Lewis Hamilton ce vendredi dans L'Équipe.

À deux jours du Grand Prix de Monaco (diffusé et sur Canal+ et sur C8), le pilote anglais Lewis Hamilton revient dans L’Équipe sur cette saison qu’il juge excitante, sur ses capacités à (re) devenir champion et, surtout, sur sa carrière.

Extraits :

Un championnat excitant : «Je l’adore. C’est frais, c’est nouveau. C’est l’un des plus beaux auxquels je peux participer».

Son duel avec Vettel : «C’est génial de devoir combattre un gars de ce calibre. Il faut être à son meilleur pour espérer finir devant lui. Seb est l’un des rares pilotes de très haut niveau. Pouvoir me battre avec un tel pilote, doté d’une machine si performante, je vous promets que c’est quelque chose de rare».

Le record de pole-positions de Senna en ligne de mire : «Le simple fait que vous prononciez cette phrase me paraît fou. C’était un maître de la qualification. C’est incroyable. Je n’arrive pas à réaliser. Cela me semble totalement irréel».

S’essayer à d’autres disciplines ? «L’Indy ne m’excite pas. Pas plus que Le Mans. Mais je respecte (...) J’adore le MotoGP. Oui, ça, ce serait une très bonne idée. Mais je serai trop vieux. Ce serait fabuleux. J’adore trop cela».