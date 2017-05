Direction la Thaïlande, réputée pour ses plages paradisiaques - mais qui offre plein d’autres surprises - pour Philippe Gougler ce mercredi à 20h55 sur France 3.

Cette rediffusion d'un numéro de "Faut pas rêver" nous emmène hors des sentiers battus découvrir un pays à la nature extravagante, à la rencontre d’habitants fiers de leur culture et de leur patrimoine fortement influencés par les dynasties royales successives.

Au cours de ses rencontres, Philippe Gougler nous fait découvrir Bangkok, capitale gigantesque, moderne et traditionnelle à la fois. Puis dans le nord du pays, c’est avec une famille de l’ethnie Karen qu’il nous entraîne dans une chasse insolite : la capture de grillons qui termineront en fricassée, spécialité gastronomique locale ! Dans un temple non loin de là, moines et fidèles nous initient à une cérémonie insolite : le « nettoyage de karma ».

Les reportages mettent l’accent sur la beauté des paysages et l’engagement des habitants. Une passionnée d’oiseaux sillonne le pays et ses nombreuses îles, à la recherche d’espèces rares. Les habitants du Parc national de Khao Sok dévoilent fièrement ce trésor naturel, un des lieux les plus extraordinaires et sauvages de Thaïlande. Dans les khlongs, canaux paisibles au cœur de Bangkok, la vie se déroule au fil de l’eau, à l’abri de la frénésie de la capitale. Dans ce pays où l’éléphant est l’emblème de la royauté, une femme très engagée se bat pour améliorer les conditions de vie des pachydermes. Enfin à Chiang Mai, nous assistons à un spectacle éblouissant : le plus grand lâcher de lanternes de toute l’Asie.

