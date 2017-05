Festival de Cannes: un JT quotidien sur LCI.fr.

Sur LCI, David Verhaeghe et Antoine Bourdarias interviendront régulièrement en duplex pour nous faire vivre l’ambiance du festival de Cannes et l’actualité de la Croisette. Julia Molkhou et Hélène Lecomte reviendront régulièrement sur l’actualité du Festival tout au long de ces deux semaines.

Dans LCI Matin, Julia Mollkhou vous réserve une chronique pour tout savoir sur les films de la sélection. Hélène Lecomte proposera une Carte Blanche spécial Cannes le jour de l’ouverture du Festival à 13h 15 avec pour invité Gonzague Saint-Bris.

Pour l’occasion LCI innove et propose avec Jérôme Vermelin et les envoyé spéciaux un JT digital quotidien sur LCI.fr : le meilleur des dernières 24 heures du festival. Les images, glamour et amusantes et les déclarations chocs. Des invités, acteur, réalisateur… et les extraits de leurs films coup de cœur. Ce JT sera aussi disponible sur Facebook.

En complément des pages d’informations à l’antenne, LCI produira des vidéos dédiées instantanés de le Croisette : les coulisses du festival, la montée des marches, le photocall, des micro-trottoirs, conférence de presse…

Sur les réseaux sociaux, une série de Facebook Live dans les coulisses de l’événement sera à suivre dès le 17 mai.