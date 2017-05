Festival de Télévision de Monte-Carlo : les nommés pour les « Prix de l’Audience TV Internationale ».

Le Festival de Télévision de Monte-Carlo et Eurodata TV Worldwide s’associentde nouveau afin de récompenser les séries les plus regardées dans le monde, communique Médiamétrie.

Les lauréats de cette nouvelle édition des « Prix de l’Audience TV Internationale » seront ceux ayant réuni les plus fortes audiences - en nombre de téléspectateurs - sur les 5 continents en 2016 et dans 3 catégories distinctes : « Séries TV Dramatiques », « Séries TV Comédies » et « Telenovelas / Soap Operas ».

Les nommés sont :

« Séries TV Dramatiques » : The X-Files (Etats-Unis) ; Esprits Criminels (Criminal Minds – Etats-Unis) ; NCIS (Etats-Unis)

« Séries TV Comédies » : The Big Bang Theory (Etats-Unis) ; Svaty (Ukraine) ; Modern Family (Etats-Unis)

« Telenovelas / Soap Operas » : Beni Affet (Turquie) ; Amour, Gloire Et Beauté (The Bold And The Beautiful – Etats-Unis) ; Meri Aashiqui Tum Se Hi (Inde)

Les nommés, est-il souligné, "ont été présélectionnés parmi les quinze programmes de fiction importés les plus performants dans 61 pays, soit plus de 2.5 milliards de téléspectateurs potentiels. Les séries dont le dernier épisode produit a été diffusé dans son pays d’origine avant 2013 sont exclues".

Annonce des vainqueurs le 20 juin.