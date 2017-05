Fête de la musique : le concert Rebel Heart Tour de Madonna diffusé le 21 juin.

Mercredi 21 juin à partir de 22 heures.

En exclusivité pour la fête de la musique, NRJ hits vous propose de découvrir pour la 1ère fois à la télévision française l’un des plus explosifs concerts de Madonna : le « Rebel Heart Tour » !

Filmé durant sa tournée événement qui a réuni 1 million de spectateurs en 82 dates (dont 2 à Bercy fin 2015), la superstar a repris ses plus grands hits tels Like a Virgin, Holiday, Vogue ainsi que des titres plus récents comme Ghosttown ou Living for love.