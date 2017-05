Fin de l'aventure pour les naufragés de The Island sur M6.

Dernière soirée, ce lundi 29 mai sur M6, avec les naufragés de la saison 3 de la télé réalité The Island. Un programme suivi par 2.4 millions de téléspectateurs ces dernières semaines.

Episode de 21 heures : Le message de Mike Horn a eu l’effet d’une bombe sur les 18 naufragés qui doivent regagner la civilisation, un village de pêcheurs, par leurs propres moyens : 48h de trek, 9 km de jungle, 900m de traversée en radeau… Ils ne sont pas au bout de leur peine. En effet, à presque 4 semaines du début de l’expérience, les corps sont fatigués. Et si tous se posent des questions sur leur capacité à faire ce trek final, pour Claire, Thibaud et Jérémie, le trek pourrait même être compromis… Surtout que le parcours est semé d’embûches : ce n’est pas 1 mais 3 crocodiles qui les attendent sur le chemin… Mais ces derniers instants sur l’île sont aussi l’occasion pour tous de faire un bilan et de se remémorer les bons moments de l’expérience…

Episode final : Pour ceux qui réussiront à retrouver la civilisation, c’est une grande victoire. Entre la fierté d’avoir été au bout de l’expérience et la joie de revoir prochainement leurs proches, les naufragés sont submergés par l’émotion. Après 28 jours sans téléphone, sans nourriture et sans confort moderne, ils vont se redécouvrir dans le miroir, retrouver les joies de l’eau courante et du savon et surtout parler à leurs familles. Pour tous, les moments passés sur l’île resteront gravés dans les mémoires.