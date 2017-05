L'ordre de passage au Concours Eurovision 2017 ce samedi soir.

Depuis jeudi, on connaît tous les finalistes du concours eurovision de la chanson 2017 et l'ordre de passage des concurrents ce samedi 13 mai. A suivre sur France 2 dès 21 heures, avec aux commentaires Stéphane Bern, Marianne James et la participation d 'Amir.

L'an dernier, la chanteuse de l'Ukraine, vainqueur de cette édition, avait hérité de la 21ème position. Ce sont nos amis belges qui avaient ouvert la soirée tandis qu'Amir était passé en 11ème place.

Alma passera en dernière position tandis que la favori italien est 9ème. Autres favoris des bookmakers, les candidats portugais, bulgare, suédois et belge sont respectivement placés aux positions 11, 25, 24, 23. Sacré carré final !

1. Israel

2. Pologne

3. Biélorussie

4. Autriche

5. Arménie

6. Les Pays-Bas

7. Moldavie

8. Hongrie

9. Italie (favori ****)

10. Danemark

11. Portugal (favori ****)

12. Azerbaijan

13. Croatie

14. Australie

15. Grèce

16. Espagne

17. Norvège

18. Royaume-Uni (outsider **)

19. Chypre

20. Roumanie (outsider **)

21. Allemagne

22. Ukraine

23. Belgique (favori ***)

24. Suède (favori **)

25. Bulgarie (favori ***)

26. France (outsider *)

Crédit photo Alma © Gilles Gustine.