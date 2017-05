France 2 leader sur l'ensemble de la soirée hier avec la finale de l'Eurovision.

Hier, samedi 13 mai 2017, France 2 se place leader sur l'ensemble de la journée avec en moyenne 18,8% de part d'audience. La chaîne enregistre son meilleur score journée de l'année.

A partir de 20h55 en direct, le 62ème concours de L'EUROVISION, commenté par Marianne James, Stéphane Bern et Amir, retransmis depuis l’International Exhibition Centre de Kiev, s'est placé en tête des audiences sur l'ensemble de la soirée en réunissant en moyenne 4,7 millions de téléspectateurs et 26,3% de PdA.

Un pic d'audience a été réalisé entre 23h04 et 23h07 lors de la belle prestation d'Alma avec en moyenne 6,2 millions de téléspectateurs et 34,4% de PdA.

L'EUROVISION rassemble un large public avec en moyenne 25% sur les moins de 50 ans et 28,5% sur les plus de 50 ans. A noter le pic et le record sur les 15-24 ans avec 38,7% de PdA sur ce public.

"France 2 a su fédérer et rassembler le public autour d'Alma et confirme, à travers ces belles performances, sa place en tant que chaîne de la musique et de tous les artistes" est-il communiqué.