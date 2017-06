France Ô rediffuse la série culte Racines dès le 28 juin.

En 1977, des dizaines de millions d’Américains s’étaient passionnés pour cette série devenue culte qu'est Racines (Roots). Cette fresque originale retrace l’histoire d’une famille d’esclaves, de la Gambie de 1750 jusqu'à la guerre de Sécession.

Nommé 37 fois aux Emmy Awards, Roots a reçu neuf prix, dont celui du meilleur acteur pour Louis Gossett Jr.

A découvrir ou à revoir cet été sur France Ô. Début de la programmation le mercredi 28 juin à 20h55 ( format 6 x 90').

Le début de Racines : Seconde moitié du XVIIIe siècle, en Gambie, Afrique de l'Ouest. Un petit garçon naît dans une tribu mandingue. Fils d'Omoro et de Binta, son nom est Kunta. En grandissant, il se distingue particulièrement lors des rituels de passage à l'âge adulte. Kunta mène une existence paisible en compagnie de sa famille jusqu'au jour où des Blancs sont repérés non loin du village. Les jeunes gens sont exhortés à la plus grande vigilance.

D’après le roman de Alex Haley. Réalisation David Green. Musique Quincy Jones.

Avec LeVar Burton (Kunta adolescent/Toby), John Amos (Kunta adulte/Toby), Louis Gossett Jr. (Violon), O. J. Simpson (le père de Fanta)…

Crédit photo © Warner