France Télévisions et l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) annoncent le renouvellement, pour les quatre prochaines années (2017-2020), de leur accord concernant la retransmission en clair des 24 Heures du Mans.

Dans le cadre de ce nouvel accord, conclu par France Télévisions et l’ACO, avec le concours de Infront Sports & Media, partenaire exclusif de l’ACO pour les questions de droits de diffusion, France Télévisions proposera, dès 2017, une couverture encore plus étendue de la course, avec notamment, pour la toute première fois, au-delà des différents rendez-vous proposés chaque année entre le départ sur France 2 et l’arrivée sur France 3, une diffusion en continu toute la nuit sur France 3 .

Ce sont au total, plus de 15 heures de direct qui seront ainsi consacrées par France 2 et France 3 à la retransmission de la 85e édition des 24 Heures du Mans !

Rendez-vous les samedi 17 et dimanche 18 juin prochains sur France 2 et France 3, et en simultané sur le site et l’application francetvsport, pour vivre, en direct du mythique circuit du Mans, l’édition 2017 des 24 Heures du Mans en compagnie de toute l’équipe de France Télévisions : Lionel Chamoulaud, Franck Lagorce, Christian Choupin, Benoît Durand et Gaël Robic.

Laurent-Eric Le Lay, Directeur des Sports de France Télévisions : « Nous sommes très fiers de poursuivre, pour quatre années supplémentaires, notre partenariat historique avec l’ACO pour la diffusion en clair de ce rendez-vous emblématique et incontournable du sport automobile que représentent les 24 Heures du Mans. Plus que jamais, cette course mythique a toute sa place au sein du plus grand terrain de sport que constituent les antennes et les offres digitales du Groupe France Télévisions ! Dès cette année, nous consacrerons un temps d’antenne fortement accru à la retransmission de la course et nous enrichirons la couverture de l’événement grâce à notre offre digitale et notamment les nouveaux formats développés pour les réseaux sociaux. »

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest : « Nous nous félicitons de la reconduction du partenariat avec France Télévisions pour la diffusion, sur des chaines gratuites, des 24 Heures du Mans pour les quatre années à venir. France Télévisions est un partenaire de longue date et avoir une telle couverture de notre mythique course sur les chaines du 1er groupe audiovisuel de France est une réelle satisfaction. Nous travaillons à développer notre audience télévisée sur le territoire national, en Europe et travers le Monde pour nos partenaires ainsi que les passionnés de sport automobile, et tout spécialement d'endurance. La reconduction de cet accord confirme notre volonté et démontre la notoriété de notre épreuve, mais aussi l’intérêt que lui porte les chaines de télévisions. »

Pour précision, Eurosport propose à ses abonnés l'intégralité de la course.