France Télévisions lance son nouveau service vidéo : france.tv.

Ce service vidéo ergonomique, intuitif et fluide

regroupe l’intégralité des programmes de France

Télévisions.

Les chaînes France 2, France 3, France 4, France 5,

France Ô, franceinfo et 1ère y sont disponibles en

direct comme en replay avec, en plus, des contenus

exclusifs à voir, revoir et partager.

Information, fiction, animation, documentaire,

magazines, jeux, spectacle vivant, cinéma, divertissements,

musique, sont autant de genres à retrouver

sur france.tv.

Les vidéos de Brut sont également présentes sur

france.tv et, très prochainement, arriveront les offres

thématiques comme Ludo et Zouzous, Culturebox,

francetveducation et francetvsport.

Nouveautés

• Un accès unique et simplifié à tous les contenus

vidéo de France Télévisions : tous les contenus

disponibles en 1 clic.

• Des programmes en replay disponibles au maximum

15 minutes après la fin du programme.

• Toujours plus de formats : les vidéos des meilleurs

moments d’une émission, des résumés, des

bonus, des avant-premières, de la web création et

d’autres contenus en exclusivité.

• Des recommandations personnalisées de programmes

à regarder, en fonction des goûts de chacun.

• Un catalogue VàD enrichi avec plus de 150 nouveautés

cinéma* et audiovisuelles chaque mois en

version française ou version originale sous-titrée,

avec une expérience utilisateur repensée et facilitée.

• Un service qui continuera d’évoluer, pour intégrer

de nouvelles fonctionnalités, et toujours plus de

contenus exclusifs.