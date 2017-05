Gainsbourg, l'homme qui aimait les femmes, à 21 heures ce vendredi sur France 3.

Gainsbourg, l'homme qui aimait les femmes. Documentaire musical de Didier Varrod, réalisé par Pascal Forneri, diffusé ce vendredi en première partie de soirée sur France 3.

En 1984, alors qu'il faisait ses débuts comme journaliste, Didier Varrod, devenu auteur et documentariste, a croisé le chemin de Serge Gainsbourg. Une rencontre qu'il n'a jamais oubliée et qui a marqué sa carrière. Il est aussi témoin de la dernière apparition à la télévision de l'artiste, en décembre 1990.

Dans ce film, il retrace la vie et l’œuvre de Gainsbourg, et dresse le portrait d'un mythe de la chanson française. Il est allé à la rencontre de ces nombreuses femmes qui ont tant compté pour lui et l'ont si souvent inspiré : Jane Birkin, Juliette Gréco, Vanessa Paradis, Bambou, Brigitte Bardot, Françoise Hardy ou sa fille Charlotte.

Gainsbourg par les femmes offre la possibilité de dessiner d’une autre façon ce personnage complexe d’amoureux incompris, de sentimental contrarié. Car, en définitive, de ses débuts à sa fin, la colonne vertébrale de cet homme, ce sont les femmes. Gainsbourg a été traversé par l’amour, et n’a cessé de réfléchir à sa relation au désir et à la passion. C’est vraiment à travers les chansons écrites pour des interprètes féminines (Brigitte Bardot, Jane Birkin, Anna Karina, Juliette Gréco, Catherine Deneuve…) que Gainsbourg a réussi à être connu et apprécié des Français.

L’ambition de ce film est de remettre au devant de la scène un Gainsbourg moins attendu que celui que nous gardons souvent dans nos mémoires. Parce que nous pensons toujours que nous restons plus attachés au cliché du légendaire Gainsbarre qu’à Serge Gainsbourg lui même.

Crédit photo © Bernard Lipnitzki - Roger-Viollet