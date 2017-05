Gratuit à Marseille : Une rétrospective de photographies des années 60 de Jean-Marie Périer.

De ce 31 mai au 2 septembre 2017, le Département des Bouches-du-Rhône présente aux Archives et Bibliothèque Départementales une rétrospective de photographies des années 60 du célèbre photographe Jean-Marie Périer, auteur photographe du célèbre magazine « Salut les copains ».

De Jacques Dutronc, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Alain Delon à Mick Jagger, Keith Richards ou encore aux Beattles… plus de 300 photos, des plus emblématiques aux plus insolites, seront présentées au public à l’occasion de cette exposition événement et inédite en Provence.

Cette exposition propose :

- une rétrospective de 200 photographies rendant compte de la singularité du parcours de Jean-Marie Périer, à la fois ami et confident de tous les jeunes chanteurs et premières stars des années 60. Une époque où il a su fixer sur la pellicule des moments rares et intimes qui appartiennent désormais à la culture et au patrimoine français.

- une présentation inédite de plus de 30 nouvelles photos de Jean-Marie Périer représentant sa vision du département. Commandée par le Département, cette œuvre de Jean-Marie Périer viendra ainsi compléter le fonds photographique des Archives départementales dont un large extrait sera exposé. Il y met en scène le portrait noir et blanc de personnalités dans les mains de Provençaux, avec pour toile de fond, des lieux emblématiques du territoire.

« Jean-Marie Périer, des années 60 à nos jours », une exposition gratuite proposée par le Département des Bouches-du-Rhône du 31 mai au 2 septembre 2017.

Archives et Bibliothèque Départementales - 18-20, Rue Mirès - Marseille 3e.