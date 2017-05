Records d'audience pour Quotidien et C à vous au lendemain du Second Tour.

Lendemain de second tour de la Présidentielle, absence de numéro inédit de Touche pas à mon poste, jour férié : tout était réuni pour que Quotidien cartonne hier, lundi 8 mai, en avant-soirée sur TMC.

Le rendez-vous animé par Yann Barthès, et diffusé en léger différé, avait battu son record d'audience la semaine dernière avec 1.55 million de fidèles.

Résultat hier ? 1.95 million de téléspectateurs. Record pulvérisé.

Quant à C à vous, proposé entre 19 et 20 heures sur France 5 avec Daniel Cohn-Bendit et Roselyne Bachelot : 1 572 000 téléspectateurs pour 7.9% de PdA. Le magazine est à son plus haut niveau historique sur les deux indicateurs. C à vous la suite a fédéré 719 000 téléspectateurs pour 2.8% de PdA, signant ainsi une audience historique.

Crédit photo © Christophe Chevalin.