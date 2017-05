H2O, société de Cyril Hanouna, dépose des plaintes suite aux accusations du Refuge.

Via le quotidien Le Parisien ce mercredi : "La société de production de « Touche pas à mon poste » a déposé trois plaintes après les accusations du Refuge affirmant qu’une victime du canular du 18 mai avait été chassée de chez elle."

Michaël Zoltobroda qui a consulté ces plaintes les détaille :

- Une contre X pour dénonciation calomnieuse, adressée au tribunal de grande instance de Montpellier.

- Une contre X pour diffusion de fausses nouvelles, devant le TGI de Paris.

- Une pour diffamation, avec constitution de partie civile, contre Nicolas Noguier, le président du Refuge, association qui vient en aide aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille.

L'avocat Maître Stéphane Hasbanian précise que ces plaintes ne sont « nullement dirigées contre le Refuge ». Le but étant d’"établir la vérité sur l’existence ou non d’une prétendue victime du canular de Cyril Hanouna mise en dehors de son domicile, de faire condamner les propos mensongers et mettre terme à une manipulation".