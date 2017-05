"Hooten and Lady Alex" arrivent sur France 4 samedi 17 juin en première partie de soirée (3 épisodes à la suite).

De l’Amazonie à l’Egypte, en passant par Rome, l’aventurier américain anticonformiste et la conservatrice du British Museum explorent le monde des mythes et des légendes. Un duo que tout oppose, en voyage aux quatre coins du globe, à la recherche de trésors et d’œuvres d’art !

Série britannique ( 8 x 45') avec Michael Landes dans le rôle de Hooten, Ophelia Lovibond dans le rôle de Lady Alexandra Lindo-Parker et Jane Seymour dans le rôle de la mère de Lady Alexandra.

Créée par Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey et Sarah Phelps.

Le début : Conservatrice au British Museum, et également archéologue, Lady Alexandra Lindo-Parker, une arsitocrate, part en Amazonie sur les traces du mythe qui entoure la disparition de l'explorateur britannique Percy Fawcett. Une série de mésaventures l'amène à se retrouver accompagnée de Hooten, un aventurier, chasseur de trésor. Ils partent à la recherche de cette citée mystérieuse, perdue de Z.