Hulot et Houellebecq parmi les invités de L'émission politique jeudi sur France 2.

Au lendemain du débat de l'entre-deux tours avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron, jeudi à 21 heures sur France 2, David Pujadas et Léa Salamé proposent une émission spéciale sur la Présidentielle 2017 et donneront la parole à des personnalités de la société civile, économistes, politologues et éditorialistes. Quelle France pour demain ? Quelles conséquences pour l'Europe ?

Un débat sur la recomposition du paysage politique, ainsi que sur les grands enjeux économiques et sociaux pour la France réunira des personnalités telles que :

Nicolas Hulot, président de la Fondation Nicolas Hulot Pour la Nature et l'Homme et militant écologiste,

Olivier Duhamel, juriste, politologue et président de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP),

Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué de l'institut de sondages Ipsos,

Michel Houellebecq, écrivain poète et essayiste sera aussi présent en tant que grand témoin sur le plateau.

A trois jours du second tour, ils livreront des analyses et des décryptages sur les enjeux du scrutin : Emmanuel Macron réussira-t-il à mobiliser autour de sa candidature et à incarner le leader d'un Front Républicain pour faire barrage au FN ? Marine Le Pen peut-elle élargir son électorat au-delà de son score du 1er tour ?

Un débat économique, animé par François Lenglet, opposera Bernard Monot, stratégiste économique du Front National, et Marc Ferraci, conseiller économique d'Emmanuel Macron, sur les programmes des deux candidats.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.