Ce jeudi dans Envoyé spécial : En marche vers l'Elysée et FN, à la conquête de l'Ouest.

A 21 heures jeudi sur France 2, durant le magazine Envoyé spécial présenté par Elise Lucet...

En marche vers l'Elysée : qui pouvait imaginer qu'en créant son mouvement En Marche! en avril 2016, Emmanuel Macron serait parmi les deux finalistes de l'élection présidentielle ? Ce pari, longtemps moqué par le sérail politique et médiatique, est l'objet de ce film de Bertrand Delais, produit par 2P2L. Grâce aux interviews exclusives du candidat et à l'accès aux séances de travail dans les coulisses du QG, « En Marche vers l’Elysée » raconte la stratégie de campagne mise en place par Emmanuel Macron pour tenter de conquérir l'Elysée.

A la suite, FN : A la conquête de l'Ouest, un document d'Elise Menand et Yvan Martinet. De la Manche aux Pyrénées, l’ouest de la France demeure à ce jour une terre que le Front National n’a pas réussi à conquérir par les urnes. Cette bataille de l’Ouest est l’un des enjeux électoraux majeurs pour Marine Le Pen en vue du second tour de la Présidentielle.Pour Envoyé Spécial, Elise Menand et Yvan Martinet sont partis à la rencontre des nouveaux électeurs du FN en Bretagne, dans le Limousin ou dans le Médoc pour essayer de comprendre si cette conquête de l’Ouest par l’extrême droite est devenue une réalité.

Crédit photo © Charlotte Schousboe - France 2.