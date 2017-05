Joey Starr et Kool Shen à Bercy pour une reformation de NTM : 55 à 75 euros.

Joey Starr et Kool Shen reforment le mythique NTM pour deux concerts à Bercy (Accor Hotels Arena) les vendredi 9 et samedi 10 mars.

Si ces dates se remplissent vite, il y en aura d’autres à Bercy et même d’autres ailleurs et dans des festivals, annonce Kool Shen au Parisien. JoeyStarr complète que l'’idée est d’aller promener le bébé même s’il commence à être un peu vieux.

"30 ans après le début de carrière du légendaire groupe de rap et de hip- hop français NTM, JoeyStarr et Kool Shen sont de retour pour 2 concerts exceptionnels à l’AccorHotels Arena. 2018 marquera les 20 ans de l’album d’anthologie Suprême NTM. Une réédition de l’album avec des titres bonus est prévue ainsi qu’un nouveau best of suite à leurs retrouvailles sur scène".

Tarifs de 55€ à 75€

Réservation www.suprementm.paris

Ouverture de la billetterie le 19 mai à 10h