Jours de sacre à l'Elysée : document inédit ce dimanche soir.

France 5 diffuse ce dimanche 14 mai en première partie de soirée "Jours de sacre à l'Élysée", un documentaire inédit de Christian Huleu, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria.

A 22h20, à l'issue de ce film de 90 minutes, la chaîne prolonge la soirée avec "Les politiques" (52'), 2ème partie de la série documentaire "Jeu d'influences : les stratèges de la communication" de Luc Hermann et Gilles Bovon.

A propos de Jours de sacre à l'Élysée :

L’installation d’un nouveau Président de la République est l’un des moments les plus intenses de la vie du palais de l’Élysée, l’un des plus solennels, des plus mystérieux… Au moment où un Président en remplace un autre, le centre du pouvoir déploie son faste républicain. Dans la cour d’honneur, dans le Salon Doré, dans la salle des fêtes, le destin des hommes et l’histoire de notre pays se rencontrent. Pour la première fois, un documentaire retrace dans tous ses détails le déroulement de ces journées marquantes.

Mais derrière ce rituel immuable, combien de secrets, combien de mystères, combien de grandes et de petites histoires ? Que cachent les accolades, les poignées de mains, les gestes millimétrés ? De Gaulle-Pompidou, Giscard-Mitterrand, Mitterrand-Chirac, Chirac-Sarkozy, Sarkozy-Hollande : chacune de ces passations de pouvoirs recèlent des moments inattendus, dans leur déroulement comme dans le récit, souvent divergent, que les intéressés en ont fait.

Ceux qui furent en coulisse et aux premières loges racontent : familles, amis, collaborateurs de toujours, officiels du Palais nous révèlent les anecdotes et les aspects cachés de la cérémonie. En recueillant et en confrontant leurs souvenirs, en étudiant minutieusement les photos et les archives qui les ont immortalisés, grâce à des images exclusives du palais de l’Élysée, se dessine l’image surprenante, inédite et parfois polémique de ce jour crucial dans la vie de notre pays.

Crédit photo © Martange.