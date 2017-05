L'association Le Refuge consternée par une séquence de TPMP Radio Baba.

Message de Nicolas Noguier, Président du Refuge, suite à l'émission TPMP Radio Baba hier soir sur C8.

"L'association LE REFUGE est consternée et particulièrement choquée par la manière dont monsieur Cyril HANOUNA a cru, lors de sa dernière émission diffusée sur la chaîne C8 et plus largement sur internet, devoir piéger une personne par téléphone en pensant pouvoir se faire passer pour une personne homosexuelle dans un but illusoire de drague en usant à cet effet spontanément et caricaturalement d'un ton de voix efféminé, de propos crus de faible niveau intellectuel et de "blagues" douteuses.

Cette attitude et ces propos à large diffusion publique véhiculent une image dégradante des personnes homosexuelles en les réduisant à une caricature qui plus sous une connotation exclusivement sexuelle ne peut qu'alerter l'association nationale LE REFUGE, laquelle se donne pour objet quotidien, de lutter contre toute forme d'homophobie.

Même dans une emission prétendument humoristique, monsieur Cyril HANOUNA se doit de savoir que les personnes homosexuelles ne se reconnaissent pas dans cette caricature, laquelle tend dangereusement à conforter toute position homophobe.

Monsieur Nicolas NOGUIER entend alerter le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel sur ces faits, et m'a demandé de vérifier si des poursuites sont susceptibles d'être engagées sur le plan pénal ou civil."

Pour rappel, le Refuge, qui a été reconnue d’utilité publique, accueille, depuis 2003, des jeunes garçons et filles de 18 à 25 ans en situation d’isolement du fait de leur orientation sexuelle ou de genre. L’association leur propose ainsi un hébergement temporaire, un accompagnement social et psychologique, une écoute et une médiation familiale, ainsi que des interventions en milieu scolaire.