L'émission politique annulée mercredi sur France 2 : Alex Hugo en lieu et place.

Demain, mercredi 31 mai à 20h55, France 2 modifie sa programmation.

En raison d'indisponibilité d'invités, "L'émission politique" est annulée et remplacée par la rediffusion de la fiction "Alex Hugo: comme un oiseau sans ailes".

Avec: Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Lionnel Astier (Angelo Batalla), Caroline Baehr (Emilie), Louise Szpindel (Wacquier), Mikaël Fitoussi (Renart), Matthieu Rozé (Luc Florval), Quentin Baillot (Docteur Gambier), Jules Ritmanic (Kylian) et Fabien Baiardi (Bertrand Leblanc)

Réalisateur Olivier Langlois.

Scénario, adaptation et dialogues Nicolas Tackian et Franck Thilliez.

Ancien grand flic de Marseille, Alex Hugo s'est isolé dans les montagnes et la tranquillité d'un poste de police municipale pour fuir, dans la paix et la beauté, une violence qu'il ne supportait plus. En pleine montagne, Lisa Leblanc saute à l’élastique et s’écrase. Tout indique un suicide, mais très vite, Alex Hugo, qui connaît la jeune femme, se rend compte qu’elle a peut-être été poussée à se tuer. De plus, quelqu’un a l’air d’avoir filmé la chute de très près. Tandis qu’Angelo accueille quelques jours son neveu qui tourne mal et va lui causer quelques soucis au village, Alex mène l’enquête.

Crédit photo © François Lefebvre - France 2.