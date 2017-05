L'équipe de Silence ça pousse redécore le jardin de La Maison des Maternelles.

Ce vendredi 19 mai, à 21h50 sur France 5, retrouvez une émission particulière de Silence, ça pousse !

Stéphane Marie se rend dans La Maison des Maternelles où il retrouve son animatrice, Agathe Lecaron. Le défi : redécorer entièrement le jardin de la maison.

Stéphane, Agathe, aidés de Benjamin Muller et Marie Perarneau vont couper, tailler, planter. Ils vont réinventer le jardin, qui fait partie du décor et doit être coloré et attrayant.

Le grand mur, qu'on voit du salon, sera rendu plus graphique grâce à deux treilles. Il faudra aussi remettre de la vie dans les plates-bandes...

Crédit photo © Bernard Barbereau - France 5.