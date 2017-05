La banlieue des possibles, ce soir dans le magazine In Situ sur France 3.

Ce mercredi, en fin de soirée sur France 3, vers 23h35, nouveau numéro d’IN SITU. Marie-Sophie Lacarrau sera dans le coin de France qui voit naître le plus d’entreprises chaque année : 17 000 créations en 2016. Et ce département de tous les records est la Seine-St-Denis où rien n’est jamais tout rose et pourtant voilà, un poumon économique à l’essor spectaculaire.

Marie-Sophie nous emmènera au cœur du secteur qui a créé le plus d’emplois dans les banlieues cette année : celui des VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Elle est aussi allée à la rencontre de ceux et celles qui démontrent chaque jour que la banlieue est source d’innovation.comme cette jeune styliste, adoubée par Beyoncé, et qui vend ses créations ethniques partout dans le monde. Enfin, comment un ancien banquier développe le « social business » dans sa banlieue. Son concept : un restaurant à vocation sociale mais qui enregistre 3 millions de Chiffre d’affaires.

Cette émission propose de découvrir autrement les banlieues françaises, de décrypter qui sont ces entrepreneurs qui font de l’étiquette « banlieue » un atout pour rivaliser avec les puissants leaders mondiaux.

Nous verrons aussi quelles sont les nouvelles tendances et celles et ceux qui innovent jusqu’à séduire les grandes stars planétaires. C’est dans les 741 quartiers dit « sensibles » que le taux de création d’entreprise est le plus fort : plus 24% en un an. On compte 171 000 entreprises en banlieue. Plus de la moitié des entrepreneurs sont issus des banlieues, et plus de la moitié encore sont des autos entrepreneurs : 53% contre 43% sur le global.

Des entrepreneurs motivés malgré un obstacle majeur : la réticence des banques à les soutenir. Seuls 23% ont été aidés par les banques contre 90% sur le reste du territoire. 9 sur 10 ont alors investi leurs fonds propres.

