La Bourse Jean d’Arcy a été remise, ce mercredi, à des étudiants issus des Ecoles de Journalisme.

Pour cette 34ème édition, la Bourse Jean d’Arcy a été remise, ce mercredi 31 mai à des étudiants issus des Ecoles de Journalisme reconnues par la profession.

Chaque lauréat se verra décerner un contrat de travail de six mois au sein de la rédaction de France Télévisions.

- Dans la catégorie Reporteur-Rédacteur, France Télévisions a décerné deux bourses mais pour la première fois un premier prix ex-aequo :

Le 1er prix ex-aequo de la Bourse Jean d’Arcy 2017 est attribué à Victoria Rouxel, étudiante de l’Ecole de Journalisme de Lille (ESJ) et à Hugo Puffeney, étudiant de l’IUT de Lannion. Victoria Rouxel effectuera un CDD de 6 mois au service Enquêtes et Reportages de la rédaction nationale de France 3. Hugo Puffeney effectuera un CDD de 6 mois au sein de la rédaction nationale de France Télévisions : 2 mois au service économie France2/France3 et ainsi que 4 mois au service Enquêtes et Reportages de la rédaction de France 2.

- Dans la catégorie JRI, France Télévisions a décerné la Bourse Jean d’Arcy 2017 à Anthony Ducruet du Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme de Strasbourg (CUEJ). Il effectuera un CDD de 6 mois au service JRI de France 2. Exceptionnellement pour cette 34ème édition, et au regard de sa performance, le jury a décidé de récompenser un deuxième candidat JRI : Hannah Strobel de l’Institut Pratique de Journalisme (IPJ – Paris Dauphine). Elle réalisera un CDD de 2 mois au sein du service JRI de France 3.

Ces prix ont été remis aux lauréats par Delphine Ernotte Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions et Hervé Bourges, créateur de la Bourse en 1984, en présence d’Alexandre Kara, directeur de la rédaction et président du Jury de la Bourse Jean d’Arcy 2017, Hervé Brusini, directeur du numérique, de la stratégie et de la diversité, ce mercredi 31 mai à 12 heures, dans le Foyer Jacques Chancel de France Télévisions.