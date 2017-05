La chaîne Histoire crée le Grand Prix du Livre d'Histoire.

A l’occasion de son 20e anniversaire, la chaîne Histoire - groupe TF1 - s’associe au Figaro Histoire pour créer le Grand Prix du Livre d’Histoire.

Chaque année à l’automne, ce prix récompensera un livre d’histoire paru durant les 12 mois précédents, se distinguant pour ses qualités de recherche mais aussi pour ses qualités d’écriture.

Le jury sera composé d’historiens et de journalistes associés à la chaîne Histoire et au Figaro Histoire, sous la présidence de Jean Tulard, président du conseil scientifique du Figaro Histoire et chroniqueur sur la chaîne Histoire. Ce prix, qui sera décerné pour la première fois à l'automne 2017, est doté de 10 000 euros.