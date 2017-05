La comédie Conseil de famille diffusée en direct ce samedi soir.

Ecrite par Amanda Sthers et Morgan Spillemaecker, la pièce à succès Conseil de famille est actuellement mise en scène par Éric Civanyan au Théâtre de la Renaissance à Paris.

Vous pourrez la découvrir en direct ce samedi 20 mai en première partie de soirée. Un spectacle retransmis sur la chaîne Paris Première.

L'histoire : Coincée entre un fils accro à l'argent, une fille mère de famille au bout du rouleau, et un cadet artiste fainéant, leur mère a décidé, elle, de s'éclater. C'est son tour maintenant d'avoir la belle vie. Et tant pis si ça ne plaît vraiment pas à ses enfants. Le dîner de ce soir va être explosif et son mojito risque de ne pas passer. Pourtant, dans cette famille, chacun peut y reconnaitre un peu de la sienne.

Avec Frédéric BOURALY, Eva DARLAN, Maud LE GUENEDAL et Erwan CREIGNOU.

Crédit photo © Compagnie des Indes.