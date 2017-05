La comédie musicale Les 3 mousquetaires diffusée le 13 juin sur W9, à 21h00

.Mise en scène : Dominic Champagne et René Richard Cyr.

« Un pour tous et tous pour un » : telle est la devise des 3 Mousquetaires. Un thème fédérateur, une équipe artistique soudée. C'est au sein de l'œuvre intemporelle d'Alexandre Dumas que le producteur de spectacle Roberto Ciurleo est allé puiser une matière forte de fraternité et de partage pour créer un spectacle magistral. Le spectacle musical « Les 3 Mousquetaires » est une adaptation moderne et vivante de l'œuvre d'Alexandre Dumas. Côté casting, le quatuor Olivier Dion, Damien Sargue, Brahim Zaibat, David Bàn s'impose sur scène à l'aide de chansons pop, rock modernes et entrainantes. Rien n'a été laissé au hasard par les metteurs en scène de ce spectacle aussi touchant que rythmé, mêlant chorégraphies exceptionnelles, acrobaties, escrime et danse aérienne…

Avec Olivier DION (D'Artagnan), Damien SARGUE (Aramis), Brahim ZAIBAT (Athos), David BÀN (Porthos), EMJI (Milady), VICTORIA (la Reine), Golan YOSEF (le Duc), Megan LANQUAR (Constance) et Christophe HÉRAUT (Richelieu)