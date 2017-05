La dernière saison d'X Files rediffusée dès le 11 juin sur W9.

Programmée le printemps dernier sur M6, la dernière et courte saison en date d'X Files sera rediffusée dès le dimanche 11 juin à 21 heures sur W9. Trois épisodes à la suite suivis de trois épisodes best-of. Deux soirées donc.

Désormais séparés et bien loin des enquêtes du bureau des affaires non-classées, Mulder et Scully tentent de mener une vie “normale”, chacun de leur côté. Mais un certain Tad O’Malley, un richissime conservateur à la tête d’un site dénonçant les complots gouvernementaux autour de la vie extra-terrestre, va pousser les deux anciens agents du FBI à se retrouver. Le duo ainsi réuni va alors tenter de résoudre une affaire des plus mystérieuses. Une jeune femme répondant au nom de Sveta assure en effet avoir été enlevée par des extra-terrestres et avoir donné naissance à des aliens à plusieurs reprises au cours de sa vie, modifiant ainsi son ADN… Mulder et Scully vont-ils enfin découvrir la vérité ?

Avec David Duchovny, Gillian Anderson, Mitch Pileggi, William B. Davis.