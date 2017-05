La FOX annule les séries Son of Zorn, Making History et APB.

Une saison et s'en va...FOX ne renouvelle pas la nouveauté Son of Zorn comme le rapporte Variety. Dans cette série, un guerrier, personnage animé, revient en Californie pour reconquérir son ex-femme et son fils adolescent.

Out aussi Making History, sitocm avec Adam Pally et Leighton Meester. Et clap de fin enfin pour le drama APB.