La grande librairie ce soir sur France 5 : numéro spécial livres à lire cet été.

Quels livres emporter en vacances cet été ? Quels grands classiques lire ou relire ? Comment faire un choix parmi tous les romans parus cette année ?

Pour sa (déjà !) dernière émission de la saison, François Busnel propose aux téléspectateurs de France 5 une émission spéciale qui les aidera à constituer leur valise littéraire idéale pour l’été.

Ce jeudi 25 mai en première partie de soirée sur France 5.

A cette occasion, l’émission se délocalise et installe son plateau dans La Grand Librairie à Arras.

Pour cette émission, plusieurs écrivains, dont Philippe Besson, Cécile Coulon, Michel Quint et Caryl Ferey, viendront avec deux grands classiques de la littérature : celui qu’ils adorent et celui qui leur tombe des mains. Au programme : débats amicaux, conseils de lecture, humour et traits d’esprits. Ils sont rejoints sur le plateau par des libraires venus de toute la France pour nous conseiller leur coup de cœur de l’année.

Crédit photo © Franck Courtès - Rosebud.