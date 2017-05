La mini-série australienne The Secret River le 27 mai sur France Ô.

Adapté du best-seller éponyme de Kate Grenville, The Secret River (Logie Award du meilleur téléfilm 2016) retrace l’exil en Australie de Will Thornill et de sa femme, Sal. Au début du XIXe siècle, la vie n’a rien de simple dans la colonie britannique.

A découvrir samedi 27 mai à 20h55 sur France Ô (durée, 2 x 80 minutes).

Réalisation Daina Reid. Avec Oliver Jackson-Cohen, Sarah Snook, Tim Minchin…

En 1805, Will Thornhill, batelier sur la Tamise, est condamné à l’exil à vie après le vol d’une cargaison de bois. Il commence à purger sa peine en Nouvelle-Galles-du-Sud (le premier État d’Australie), en tant que rameur dans le port de Sydney. Comme beaucoup de condamnés, il est amnistié après quelques années, avant de partir s’installer avec Sal au bord du fleuve Hawkesbury. À cette époque, l’Hawkesbury marque la limite des terres habitées, et la région n’obéit pas aux règles générales.

Pourtant, après l’acquisition de ses premiers hectares au bord de l’eau, Will commence à caresser l’idée de devenir riche, puis de rentrer à Londres, comme le souhaite Sal. Mais un problème de taille se dresse entre eux et leur projet : bien qu’il n’y ait nulle trace de barrières ou d’habitations, la parcelle appartient au territoire Darug, une nation aborigène présente sur place depuis 40 000 ans. Et celle-ci n’abandonnera pas ses terres sans se battre. Bientôt père de plusieurs enfants, Will adoptera-t-il la posture de Blackwood, un colon qui a choisi de se faire accepter en accordant aux Darug tout ce qu’ils lui demandent ? Ou bien imitera-t-il le comportement de ses autres voisins, Sullivan et Birtles, qui considèrent les Darug comme à peine humains, et qui n’ont aucun scrupule à leur tirer dessus ou à les empoisonner ? Quel rôle jouera Will dans le conflit qui se profile entre Blancs et Aborigènes ? Tiraillé entre ses bons sentiments et le besoin de mettre sa famille à l’abri, Will va devoir prendre une décision. Elle déterminera le reste de sa vie...

Crédit photo © ABC TV.