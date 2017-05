La mini-série inédite La promesse du feu dès ce lundi sur France 2.

Auteurs Mikaël Ollivier et Frank Thilliez.

Avec: Nicolas GOB, Thomas JOUANNET, Flore BONAVENTURA, Eva DARLAN, Salim KECHIOUCHE, Hélène PEQUIN, Rabah LOUCIF, Nadège BEAUSSON-DIAGNE, Michel CORDES, Guillaume COSTANZA, Dorothée CABY, Dominique RATONNAT et Charly BRETON.

Le premier grand incendie de la saison ravage garrigue et forêt. Au coeur du brasier, un cadavre calciné est découvert dans la carcasse fumante d’un 4X4. D’autres suivront, qui contraignent Guillaume et Damien, l’un flic, l’autre gendarme, frères dans la vie, frères ennemis sur le terrain, à collaborer pour se lancer sur les traces de Tiffany, une jeune photographe de renom obsédée par le feu. A moins qu’il ne leur faille chercher du côté de Târiq Amraoui, le pilote de Canadair au mystérieux passé...

Flore Bonaventura à propos de son personnage : "Pour trouver Tiffany, j’ai tout simplement suivi mon instinct et je me suis avant tout recentrée sur moi-même. Tiffany est complexe. Sa personnalité est teinte de multiples facettes. Tout comme moi ! À un degré différent, bien évidemment, dans la mesure où je n’ai – heureusement ! – pas vécu ce qu’elle a vécu… Mais j’aime toujours m’appuyer sur ma propre expérience pour trouver la justesse d’un personnage. La plus grande difficulté était sans doute de mettre un maximum de vérité dans tous ces mystères qui entourent Tiffany."

Crédit photo 1 © Bernard Barbereau.

Crédit photo 2 © Eloaprod - France Télévisions.