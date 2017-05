La nouveauté Que justice soit faite dès ce vendredi soir sur C8.

Production SPICA, Que justice soit faite débarque sur C8 ce vendreid, après Touche pas à mon poste. Un magazine d’actualité des faits divers, présenté par Patrick Spica.

Chaque soirée se compose de 4 sujets de 26 minutes, mélangeant séquences avec les témoins et évocations pour traiter au plus près les dossiers criminels. Tentative d’apporter des éléments de réponse pertinents sur les questions que soulèvent ces drames en s'appuyant sur des témoins clés (proches des victimes, témoins directs des crimes ou témoins de l'enquête) et des professionnels (avocats, magistrats, enquêteurs).

AFFAIRE 1 : TERREUR SUR L'ESSONNE. Le 27 novembre 2011, une jeune femme est retrouvée tuée de plusieurs balles dans le parking de sa résidence à Juvisy-sur-Orge. Trois mois plus tard, un autre habitant de la résidence est abattu dans les mêmes circonstances. Ce double assassinat est le point de départ d'une terrible série meurtrière qui va plonger toute l'Essonne dans la psychose. Tout le monde s'interroge : qui est ce mystérieux « tueur de l'Essonne » qui semble abattre ses victimes au hasard ? Des moyens exceptionnels sont mis en place pour le traquer. Et les enquêteurs vont remonter la piste d'un jeune homme au profil particulièrement déroutant...

AFFAIRE 2 : L'INSAISISSABLE VEUVE NOIRE. 9 novembre 2011, un corps d'homme en décomposition est découvert sous un tas de feuillages en bordure d'un cimetière isolé du Pas-de-Calais. Pour les gendarmes, commence alors une enquête quasi impossible qui va les mener sur la piste d'une femme aux agissements particulièrement troublants. Cette femme, dont le précédent mari aurait déjà disparu dans des circonstances étranges, se fait passer pour un médecin alors qu'elle n'a aucun diplôme. Une suspecte experte en manipulation qui va donner du fil à retordre aux enquêteurs...

AFFAIRE 3 : LEVÉE DU MYSTÈRE DES DISPARUES DE L'A6. Le 28 décembre 1996, Christelle Blétry, 20 ans, est retrouvée le corps lardé de 123 coups de couteaux sur une route de campagne, en plein cœur de la Bourgogne. Ce drame atroce marque le départ d'une énigme judiciaire qui va durer 20 ans. Grâce au combat acharné de sa mère, les policiers vont remonter jusqu'au tueur, un père de famille au profil insoupçonnable qui avait quitté la région. Ce suspect confondu par son A.D.N continue de clamer son innocence lors de son procès...

AFFAIRE 4 : L'HORREUR EN HÉRITAGE. Le 9 juin 2014, une fillette de trois ans est retrouvée couverte de sang en pleine rue. Elle vient d'assister à un drame atroce : sa mère, Marine Muccio, a été tuée de 35 coups de couteaux à son domicile, dans les environs d'Angoulême. Qu'a-t-il pu bien se passer ? Un cambriolage qui dégénère ? Un drame amoureux ? Pour résoudre cette énigme, les gendarmes vont devoir faire preuve d'une psychologie très fine et confondre un tueur à l'aplomb presque inébranlable...