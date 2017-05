La nouveauté Tout l'accuse dès le 26 mai sur C8.

Dès le vendredi 26 mai à 21 heures (et des poussières ?) sur C8.

L’affaire semble claire, l’enquête est rapidement menée, le coupable est idéal ! Et pourtant, de nombreuses zones sont encore floues... TOUT L’ACCUSE plonge le téléspectateur dans ces cas criminels à rebondissements, ceux dont on se demande, jusqu’à la fin, si l’accusé est bien l’auteur des faits. Au cours du récit, des doutes, des malentendus et des questions apparaissent : le coupable l’est-il vraiment ? Et si le meurtrier était, plutôt, ce témoin innocent ? Qui finira par avouer et par être condamné ? TOUT L’ACCUSE, ce sont des faits divers passionnants au dénouement inattendu. Ces affaires posent aussi la question de ces femmes et ces hommes, embarqués dans la machine judiciaire. Et comme la justice est une balance entre l’innocence et la culpabilité, de vrais avocats pénalistes « interprètent » les scènes clés du procès impliquant l’accusé.

1 - AFFAIRE AGNÈS LEROUX : LA DISPARUE DE LA RIVIERA. Un matin d’Octobre 1977, Agnès Leroux, riche héritière d’une famille possédant un casino à Nice, quitte son domicile et disparaît. Au bout de 6 mois, sa mère dépose plainte. Lorsque les policiers perquisitionnent son appartement, ils découvrent une lettre de suicide. La voiture d’Agnès ayant aussi disparu, la piste du suicide ne tient pas. Dans la lettre, Agnès évoque le nom de Maurice Agnelet, son amant avocat qui a représenté les intérêts de sa famille. La perquisition au bureau d’Agnelet permet de retrouver une copie de la lettre d’adieu. De plus, il aurait un intérêt financier dans cette disparition. En effet, Agnès a revendu les parts qu’elle possédait dans le casino de sa mère et a placé cet argent sur un compte en Suisse qu’elle partage avec… Agnelet. Tout semble donc accuser Maurice Agnelet… Mais est-il réellement coupable ? Sur quels éléments les enquêteurs vont ils s’appuyer ? Cette affaire vieille de 40 ans a connu ses derniers rebondissements en 2015… Un document inédit de 52’ réalisé par Nathalie Mazier.

2 - AFFAIRE LACOTE : LE MYSTÈRE DE L'HOMME COUPÉ EN DEUX. En 2014, Didier Lacote a disparu depuis 3 semaines quand Odile, sa femme, décide de prévenir la police. Elle ne s’est pas inquiétée avant car elle a l’habitude de ses absences. Dans la voiture de Didier retrouvée pas loin du domicile, les enquêteurs découvrent son corps dans le coffre. Il est découpé en deux. Les premières analyses montrent que le corps a même été congelé avant d’être découpé. Rapidement, lors de l’enquête, on découvre que Didier menait une double vie. Six maitresses sont entendues. Par ailleurs, un témoin révèle aux enquêteurs avoir vu une femme près de la voiture. Interrogée, cette ancienne collègue de Didier évoquera le fait qu’il la harcelait. Mais, les analyses toxicologiques faîtes sur le corps de Didier vont ensuite démontrer que ce dernier est mort après avoir été drogué à l’Atropine, un médicament qu’il utilisait pour ses yeux. Or, dans les semaines qui ont précédé le décès, de nombreux achats de ce médicament ont été réalisés par Odile. Elle devient donc la principale suspecte d’autant que les enquêteurs retrouvent son ADN dans la voiture…. Mais est-elle réellement coupable ? Un document inédit de 52’ réalisé par Louis De Barbeyrac.

LES AVOCATS : Maître Marie Grimaud est avocate pénaliste. Dans les couloirs du Palais de Justice, cette blonde dynamique et son fameux rouge à lèvres ne passent jamais inaperçus. Elle est l’avocate de l’association « Innocence en danger », mais aussi de braqueurs et de terroristes. Récemment, elle est apparue dans l’actualité judiciaire pour son engagement dans « l’affaire Fiona ». Maître Rodolphe Costantino est avocat pénaliste. Il a notamment plaidé dans le cadre du procès d’Outreau. Il est aussi engagé dans la défense d’enfants victimes lors de procès d’Assises.

Une production UPSIDE TELEVISION.

Crédit photo © Xavier Lahache.