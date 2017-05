La passeuse des Aubrais : documentaire inédit sur ARTE.

Dès mai 1941, Abram est interné au camp de Pithiviers dans le Loiret. Déporté à Auschwitz-Birkenau, il n’en reviendra pas. Pas plus qu’Estera, détenue à Drancy et déportée à son tour en juillet 1942. Gisèle, la sœur d’Estera décide de faire quitter Paris à ses neveux, dont elle a désormais la charge. Elle les confie à une jeune femme qui doit les faire passer en zone libre. Grâce à elle, Bernard et Jeannette vont vivre…

Originaire de Varsovie, Abram Prazan arrive en France dans les années 1920. À Paris, il épouse Estera. Juive polonaise comme lui, elle vient d’un shtetl de la région de Lodz. Deux enfants naissent : Jeannette, en 1932, et Bernard, trois ans plus tard. Abram ouvre deux boucheries; ses affaires tournent bien jusqu’à la guerre. Après la débâcle de 1940, la mise en œuvre par Pétain de la politique de collaboration avec l’occupant donne lieu à une série de lois anti juives. D’abord exclus de presque toutes les professions, les juifs sont ensuite spoliés de leurs biens, puis arrêtés et déportés.

Michaël Prazan :

"Ce film est le fruit d’un long cheminement. Sa genèse est marquée par deux moments clés. Le premier a eu lieu en 2006 quand j’ai fini par convaincre mon père de témoigner à l’INA de ce qu’il avait vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Le second s’est produit après sa mort, en 2011, lorsqu’avec Franck, mon frère, nous avons appris le nom de celle qui les avait sauvés, lui et sa sœur, en leur faisant passer la ligne de démarcation. J’ai ensuite retrouvé cette femme, Thérèse L, qui par bonheur était toujours en vie. Mais les imprécisions et les digressions de son récit m’ont laissé sceptique. Pendant un peu plus de deux ans, j’ai cherché à vérifier ses propos, qui se sont au final tous révélés justes. C’est seulement à partir de là qu’a germé en moi la nécessité de faire ce film qui, au-delà de la vérité historique et familiale, réunit les ingrédients du conte : deux orphelins perdus dans les méandres de l’Occupation, la femme qui les guide et les sauve, potentielle bonne fée, mais peut-être sorcière, et le monstre, tapi dans l’ombre, qui les guette et les traque : le gestapiste français Pierre Lussac".

